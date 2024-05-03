Çorum Belediyespor U 23 Türkiye Şampiyonasında bir gümüş ve iki bronz madalya kazandılar.

29 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Konya Karatay Spor Salonu’nda yapılan Ayhan Taşkın U 23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 79 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Mertcan Damatoğlu eleme maçlarını kazanarak çıktığı final maçında Amasya Merzifon’dan Okan Tahtacı’ya yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

61 kiloda mindene çıkan Çorum Belediyespor’dan Emre Çetin de çeyrek finalde yenildiği rakibi finale yükseldiği için repesaj maçlarını kazanarak sıkletine üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

125 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Tayyip Küçük de çeyrek finalde yenildi ve rakibi finale yükseldiği için repesaj maçları sonunda sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer Çorumlu güreşçi oldu.

U 23 Türkiye Güreş Şampiyonasında takım sıralamasında Ankara ASKİspor 132 puanla birinci olurken Ankara Tedaş 122 puanla ikinci İstanbul BBSK 105 puanla üçüncü Ankara TKİspor 100 puanla dördüncü olurken Çorum Belediyespor ise 68 puanla beşinci oldu.