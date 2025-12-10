Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli personeller ile yemek programında bir araya geldi.

Lalezar Kur'an kursunda gerçekleşen programa, İl Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç, Mehmet Akif Karabulut ve Özlem Kalyoncu Şirin, Dodurga İlçe Müftüsü Muhammed Enes Yakar, Laçin İlçe Müftüsü Halil İbrahim Çörekci ve Din Hizmetleri Şube MüdürüAli Şen, Engelli Koordinatörümüz Esra İşcen ve engelli personeller katıldı.

Müftü Yıldırım, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle her zaman yanlarında olduklarını belirterek, programa katılan personele teşekkür etti. (Haber Merkezi)