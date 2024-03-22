Antalya’da devam eden UEFA B kursunda iki Çorumlu buluştu.

Hollanda’da başladığı futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Süper Lig takımlarında forma giyen ve son olarakta memleketinin takımı Ahlatcı Çorum FK’ya transfer olan Murat Yıldırım son bir yılda ise kulübün sahibi olarak görev yaptı.

Devre arasında futbolu bırakma kararının ardından Teknik adam olmak için kursa katılan Murat Yıldırım Antalya kursunu Çorumlu Rıdvan Aksoy ile birlikte tamamladı.

1989 Çorum doğumlu Rıdvan Aksoy Gençlerbirliği alt yapısında sekiz yıl forma giydikten sonra öğrenim için Çorum’dan ayrıldı ve İstanbul'da Maltepespor Alt yapısında göreve başladı.

U 14 ve BAL takımı ile amatör takımında görev yaptıktan sonra bu sezonda Girne Gençlikspor ile şampiyonluk yaşayan Rıdvan Aksoy UEFA B kursunda tanıştığı hemşehrisi Murat Yıldırım ile ilgili övgü dolu paylaşımda bulundu.

Rıdvan Aksoy paylaşımında ‘Memleketimin takımıÇorum FK’ya büyük hizmetler etmiş büyük kaptan Murat Yıldırım ile antrenörlük kursunda yakından tanıma fırsatı buldum. Tek kelime ile mükemmel insan büyük kaptan büyük futbolcu’ mesajını yayınladı.