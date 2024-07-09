Sanatçı Uğur Işılak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Çorum'da konser verecek.

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz’da Çorum halkını Kadeş Barış Meydanı’na davet ederken, 15 Temmuz ruhunu unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. “Birlik ve beraberlik içinde, milli irademizi koruyarak daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz.” diyen Aşgın bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bu yıl da şehrimizde etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Başkan Aşgın “15 Temmuz Pazartesi günü şehitlerimizin anısına kan bağışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu, belediye bandosu ve mehter takımı konserleri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua, halk oyunları gösterisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ve Uğur Işılak Konseri yer alacak. 15 Temmuz Pazartesi, günü ayrıca saat 20.40’ta Ulu Cami önünden başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek Demokrasi Yürüyüşü yapılacak.” dedi.

Aşgın, “15 Temmuz’da Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı şu şekilde;

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua

Protokol Konuşmaları

Bando ve Mehteran Konseri

Halkoyunları Gösterisi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Konuşmalarının Dinlenmesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Video Gösterisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusunun Bitiminde Sancağın, Sporcular Tarafından Valimiz Doç.Dr. Sayın Zülkif Dağlı'ya Teslim Edilmesi

Yarışmalarda dereceye Giren Öğrenci ve Sporcuların Ödüllerinin Verilmesi

Sanatçı Uğur Işılak Konseri