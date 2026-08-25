Süper Lig ekibi Çorum FK'da yeni transfer Hasan Abdulkareem'in teknik direktör Uğur Uçar'ın kararlarından rahatsız olmasından ötürü takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 puan toplayabilen Çorum FK'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Irak medyasına göre; Çorum FK'nın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hasan Abdulkareem, takımdan ayrılmaya karar verdi.

27 yaşındaki sağ kanatın bu kararı vermesinde Uğur Uçar'ın kararlarının etkili olduğu belirtildi.

GELİŞMEK İÇİN GELDİM AMA..

Irak basınında yer alan habere göre; Abdulkareem, takımdan ayrılacağını şu ifadeler ile duyurdu: "Zevra FC’den yıldız bir oyuncu olarak ayrıldım ve amacım kendimi geliştirmekti; teknik direktör tarafından göz ardı edilmek değildi.

'BENİ DENEME TAHTASINA ÇEVİRDİ'

Çorum’un teknik direktörü beni adeta bir deneme tahtasına çevirdi. Sağ kanat olan asıl mevkimin dışında, sahadaki her pozisyonda oynattı. Bu yüzden kulübe açıkça şunu söyledim: 'Ya kendi mevkímde oynarım ya da ayrılırım'

Ayrıca Türkiye ligindeki profesyonellik kuralı da var. Bu kurala göre her takım, yaş sınırı olmaksızın 10 yabancı profesyonel oyuncu bulundurabiliyor. Buna ek olarak 23 yaş altı 4 profesyonel oyuncuya izin veriliyor.

Çorum FK’da 12 profesyonel oyuncu bulunuyor. Bunlardan yalnızca biri 23 yaşın altında, diğerleri ise belirtilen yaş sınırının üzerinde. Dolayısıyla kulübün kurala uygun hale gelmesi için bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Ben de şu anda ayrılmam için zamanın uygun olduğunu düşünüyorum.

'SABRIM TÜKENDİ'

Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymedim ve sabrettim, ancak artık sabrım tükendi.

Dün teknik direktör Graham Arnold beni aradı ve şöyle dedi: “Daha fazla forma şansı bulabileceğin bir kulüp bulmanı istiyorum. Böylece mevcut performansını izleyebilir ve Körfez Kupası’na hazırlanırken seviyeni değerlendirebilirim.