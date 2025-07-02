Kutadgu Bilig Yaz Gelişim Programı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığında hayata geçirildi.

Türk-İslam medeniyetinin temel eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’in rehberliğinde, milli ve manevi değerlere bağlı, donanımlı bir gençliğin yetişmesini amaçlayan program kapsamında, yaz boyunca birçok alanda gelişim faaliyetleri düzenlenecek. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığından program ile ilgili yapılan açıklamada, “Eğitim seminerleri, kitap tahlilleri, milli tarih çalışmaları, değerler eğitimi, sanat atölyeleri ve kültürel etkinliklerle dolu dolu bir program gençleri bekliyor. Programın amacı bilgiyi erdemle yoğurarak bireyin hem kendisine hem de milletine faydalı bir insan olmasını sağlamak; Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’de anlattığı “kutlu bilgi” anlayışını günümüze taşımaktır. Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı olarak, kültürümüzü, inancımızı ve tarihsel mirasımızı genç nesillere aktarmak, onları çağın gerekleriyle donatmak temel gayemizdir. Kutadgu Bilig Yaz Gelişim Programı bu idealin önemli adımlarından biridir. Gençliğini kutlu bir bilgiyle donatmak isteyen herkesi bu anlamlı yolculuğa davet ediyoruz. Bilgi ile yol alanın aklı şaşmaz, kalbi karanlıkta kalmaz. Detaylı bilgi ve başvuru için en yakın Ülkü Ocakları il/ilçe teşkilatımıza başvurabilirsiniz” denildi. (Haber Merkezi)