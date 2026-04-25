Çorum'un İskilip ilçesinde Ulu Cami’de devam eden restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ulu Cami’de devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çizikci; "Tarihî ve manevi değeriyle şehrimizin önemli yapıları arasında yer alan Ulu Cami’de, aslına uygun restorasyon ve güçlendirme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. İskilip Ulu Cami, sadece bir ibadet yeri değil; şehrimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip kıymetli bir mirastır. Camimizde yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Tarihî mirasımız, aslına uygun şekilde ihya edilerek orijinal kimliğine kavuşturulacaktır. Bu kıymetli eserin restorasyonunda desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; AK Parti İl Başkanımız Sayın Yakup Alar’a, milletvekillerimiz Sayın Oğuzhan Kaya ve Sayın Yusuf Ahlatcı’ya, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Demirci’ye, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Amacımız, bu kıymetli eseri geçmişin izlerini koruyarak geleceğe güvenle taşımaktır.” ifadelerini kullandı