İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

OZAN DOĞULU DA LİSTEDE

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal ile Kenan Doğulu'nun kardeşi DJ ve aranjör Ozan Doğulu'nun da olduğu öğrenildi.

ENİS ARIKAN'IN DA ADI GEÇİYOR

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

KERİMCAN DURMAZ VE BERDAN MARDİNİ DE ARALARINDA

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan 22 kişi arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Berdan Mardini'nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER:

1. Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2. Tolga ÇAM (Modacı)

3. Ferhan KAYA (Borsacı)

4. Murat SAYGI (Yönetmen)

5. Enis Ahmet ONAT

6. Ahmet KAROĞLU

7. Emre TARİ (İş insanı)

8. Hasan VATAN

9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11. Beren SAAT (Oyuncu)

12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19. Enis ARIKAN (Oyuncu)

20. Rafet Eren YORULMAZER

21. Ali Efe BEZCİ

22. Selin CİĞERCİ