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1. Amatör Küme ilk haftasında Ulukavakspor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasındaki maçın son dakikalarında hakem hatası olduğu için Ulukavakspor tarafından yapılan itiraz Tertip Kurulunda reddedildi, siyah beyazlılar itirazı Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na yaptı.

Ulukavakspor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasındaki maçın uzatma dakikalarında Mimar Sinanspor’dan Bekir Can Çoban oyun alanından çıkarken yavaş davrandığı için hakem tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonda maçın hakemi oyuncu oyun alanından çıktıktan sonra ihraç olduğu için yerine giren futbolcu oyuna girdi.

Maçın hakemi raporuna karşın Ulukavakspor yönetimi kırmızı kart gören oyuncunun oyundan çıkmadan ikinci sarı kartı gördüğü için yerine oyuncu girmemesi gerektiğini belirterek Tertip Kuruluna itirazda bulundu.

Önceki akşam toplanan Tertip Kurulunda iki Mimar Sinan kulübü üyesi kendi istekleri ile oylamaya katılmadılar.

Yapılan görüşme ve görüntüler ışığında Tertip Kurulu hakem raporu doğrultusunda karar aldı ve itirazı reddetti.

Bu karar üzerine Ulukavakspor Başkanı Hayri Özdemir itirazlarını Amatör Futbol Disiplin Kuruluna yapacaklarını bildirdi.

Özdemir ellerindeki görüntüler ile birlikte Futbol Federasyonu’na başvurularını yaptıklarını ve kararı beklediklerini söyledi.

Bu maçla ilgili kararı AFDK verecek.