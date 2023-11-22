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Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Sadık Arda, Ali Türken ve Ahmet İlhan katılmadı.

Gribal enfeksiyon geçiren Atakan Cangöz da dünü dinlenerek geçirdi.

Isınma hareketleri ve koşuların ardından önce yarı sahada kontrol pas ardından taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta, Altay maçın oyun taktiğini sahada uygulatmaya çalıştı. Sık sık futbolculara uyarılarda bulunan Özbalta tüm futbolculardan çabuk oynamalarını istedi.

Çalışmanın son bölümünde ise yarı sahada oyun formatında bir antrenman programı uygulayan teknik heyet futbolcuların morallerini yükseltti ve haftanın yorgunluğunu atmalarını sağlamaya çalıştı.

Ahlatcı Çorum FK bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.