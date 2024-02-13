Ahlatcı Çorum FK pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından dün yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniyespor maçının ardından iki gün izin veren Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde dün akşam saat 16’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı,

Çalışmaya yurt dışında olduğu için izinli olan Thomas ile hafif ağrıları olan Erkan Kaş, Zargo Toure, Nalepa ve Ahmet İlhan katılmadı. Atakan Cangöz ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Haftanın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak Ümraniyespor maçından gereken dersleri çıkartarak unutmaları gerektiğini ve hafta sonu Sakaryaspor maçına hazırlanmalarını istedi.

Tesis kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra sahada dar alanda pas ve oyun formatında yarı sahada çift kale maç ile devam etti.

Kırmızı siyahlı takım Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.