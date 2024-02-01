Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Voleybol Bölgesel Ligi maçları Çorum’da yapılacak.

5-9 Şubat tarihlerinde ilimizde yapılacak olan Ünilig Voleybol Bölgesel Lig maçlarında sekiz erkek ve sekiz bayan takımı mücadele edecek.

Bölge birinciliğinin teknik toplantısı 4 Şubat pazar günü yapılacak.

Sekiz kız ve erkek takım çekilecek kura sonucunda dörderli olarak A ve B gruplarına ayrılacak.

Gruplarda oynanacak maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde mücadele edecekler ve finale yükselen iki takım Süper Lige yükselme maçlarına katılmaya hak kazanacaklar.

Üniversiteler Bölgesel Voleybol Ligi maçları Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi ile Yeni Spor Salonu’nda oynanacak.

Maçların oynanacağı salonlar ve takvimi pazar günü yapılacak teknik toplantıda kararlaştırılacak.