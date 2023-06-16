Çorum Belediyesi, hafta sonu üniversite sınavına girecek olan öğrencilere toplu ulaşımda kolaylık sağlayacak.

YKS'ye girecek üniversite adayları halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak.

Çorum Belediyesi 17-18 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda gençlerimize başarılar diliyorum." dedi. (Haber Merkezi)