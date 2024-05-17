İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, zor bir dönemden geçen esnaf ve sanatkarın, hükümetin akıl almaz uygulamaları ile daha da sıkıntıya girdiğini belirterek, “Bu kadar da olmaz” dedi.

Esnaf ve sanatkarın işlerini yoluna koymak, işini büyütmek, ayakta kalabilmek veya borçlarını ödeyebilmek için Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden Halkbank aracılığı ile aldığı kredilerin taksit ödemelerine geriye dönük olarak faiz artırımı uygulandığını hatırlatan Erkan Yıldız, tarihte görülmemiş bir uygulamaya imza atıldığını belirtti.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, bir zamanlar can suyu adı altında verilen esnaf kredilerinin esnafa derman olmaktan çıktığını, geçmişte alınmış kredilere ilave faiz uygulamasının kabul edilebilir bir uygulama olamayacağını kaydetti.

Yıldız, “Hükümetin, Saray’ın gereksiz, lüzumsuz, yanlış uygulamalarının cezasını esnaf ve vatandaşlarımız çekiyor. Ayrıca tasarruf tedbirleri adı altında hayata geçirilen önlemler, halkımızı, esnafımızı, kamu çalışanlarımızı, atama bekleyen, iş bekleyen gençlerimizi cezalandırmıştır. Kendisini ekonomi uzmanı olarak görüp de ülkemizin yönetiminde bulunan kişilerin hatasını tüm milletimiz çekmekte. Bu böyle gitmez. Ya bir yol açacaksın, ya da yoldan çekileceksin” ifadesini kullandı.

Yıldız, geçmişe dönük kredilere uygulanan ek faiz artırımının geri çekilmesini, kararın yeniden gözden geçirilmesini, esnaf ve sanatkara rahat bir nefes aldıracak, onları ayakta tutacak, istihdamı, üretimi artıracak tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.