Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre sürecinin başlamasıyla birlikte üye listeleri de 15 Haziran itibariyle ilçe örgütlerinde askıya çıkarıldı.

Sürece dair bilgi veren CHP Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Havanur Demirtaş ve Tuncay Polat, üye listelerinin 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar askıda olacağını hatırlattılar.

Tüm üyeleri listelerde isimlerini kontrol etmeleri için parti binalarına davet eden Demirtaş ve Polat, konuyla ilgili şunları dile getirdiler:

"15 Haziran 2023 tarihi itibarı ile delege seçimlerinde oy kullanacak üyelerimiz için, üye listeleri ilçe başkanlıklarımızda askıya çıkmıştır. İsimlerinizi 21 Haziran 2023 Çarşamba gününe kadar, 10.00-18.00 saatleri arasında ilçe başkanlıklarımızda kontrol edebilirsiniz” (Haber Merkezi)