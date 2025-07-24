Hitit Üniversitesi ile Laçin Belediyesi iş birliğinde, Çorum’un Laçin ilçesinin zengin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre; Üniversite-belediye ortaklığıyla hazırlanan Avrupa Birliği (AB) destekli Erasmus+ projesinde, gençlerin bilgi ve fikirleri ile süreçlere katılımı ön planda tutuluyor. Proje kapsamında gençlerin biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirilmesi, iş birliği becerilerinin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca gençlerin bu alanda istihdam edilmesine yönelik fırsatlar da değerlendirilecek.

Proje kapsamında 15-30 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla AB destekli projenin ilk faaliyeti Çorum'un Laçin ilçesinde gerçekleştirildi. Çeşitli atölye çalışmalarının, eğitimlerin ve etkinliklerin düzenlendiği toplantıda; biyolojik çeşitlilik ve tarımsal girişimcilik konuları ele alınarak yeni politika önerileri geliştirildi.

Proje yürütücüsü, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Gizem Özlük, etkinlikte katılımcılarla verimli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti. Her bir çalışmanın biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik sürdürülebilir adımlar geliştirmeye katkı sağladığını ifade eden Özlük, “Gençlerin fikirleriyle doğaya umut olduk. Sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte güçleneceğimize inanıyoruz. Proje sonunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı planlıyoruz.” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya Laçin Kaymakamı Emre Konak, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.