Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) bünyesinde uzun yıllar sahne alan ve tanınan simalarından biri olan Metin Keçeci, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle büyük bir dramın içine sürüklendiğini açıkladı.

Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada icralık olduğunu, Pazartesi günü evini boşaltmak zorunda kalacağını ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirdi.Sanat camiasında ve izleyici nezdinde sempatik tavırları ve başarılı performanslarıyla bilinen Metin Keçeci'nin bu durumu, sevenlerini ve kamuoyunu şok etti.

Keçeci, açıklamasında gözyaşları içinde “Beni bu hallere düşüren her kim varsa cenazeme gelmesin” dedi. Keçeci içine düştüğü çıkmazı anlatarak, geçim sıkıntısı çektiğini ve borçlarını ödeyemediğini belirtti. Evinin icra yoluyla boşaltılacak olması, sanatçının son sığınağının da elinden alınması anlamına geliyor.

"Pazartesi günü evimi boşaltacağım" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiren Keçeci, özellikle intiharın eşiğine geldiğini ifade etmesiyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sanatçının bu çağrısı, toplumda sanatçıların yaşadığı zorluklar ve güvencesizlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

Metin Keçeci'nin bu dramatik durumu karşısında BKM camiası ve sanatçı dostlarından nasıl bir destek geleceği merak konusu. Sanatçının acil yardıma ihtiyacı olduğu ve bir an önce el uzatılması gerektiği ortada. Kamuoyu, Keçeci'nin bu zorlu sürecinde yalnız bırakılmamasını ve kendisine bir çözüm yolu bulunmasını bekliyor.