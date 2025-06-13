Çorum Belediyesi, çocukların tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla dolu dolu bir yaz tatili programı düzenliyor.

Spor, eğitime destek, sanat ve yetenek kategorilerinde toplam 44 branşı içeren Yaz Okulları için kayıtlar 23 Haziran’da başlayacak.

23-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvurular, "basvuru.corum.bel.tr" adresi üzerinden online olarak alınacak.

Yüzmeden kodlamaya, müzikten fen bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim ve etkinliklerin sunulacağı yaz okullarında çocuklar hem öğrenecek hem de doyasıya eğlenecek.