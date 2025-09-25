ABD'nin New Mexico eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Jay Block, İsrail ziyareti nedeniyle kendi kızı Maddie Block'un tepkisiyle karşılaştı. Maddie Block, babasının "seçmenlerin önceliklerini bir kenara bırakıp İsrail'in önceliklerini öne çıkardığını" savundu.

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞMENİN NEW MEXICO'YA NE FAYDASI VAR?"

Maddie Block, TikTok hesabından paylaştığı videoda, babasının "50 Eyalet, Tek İsrail" konferansı için bu ülkeye gittiğini belirtti. Senatörün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü hatırlatan Block, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ile görüşmenin New Mexico halkına nasıl bir faydası var? Neden bir eyalet senatörü İsrail Başbakanı ile görüşmeye davet ediliyor?"

Block, bu ziyaretiyle babasının "tam bir kaybeden" konumuna düştüğünü savundu.

"RUHUNU ŞEYTANA SATMIŞ GİBİ"

Maddie Block, babasının sosyal medyada yaptığı uzun İsrail yanlısı paylaşımlara da tepki göstererek, şu sözleri sarf etti:

"İsrail'in artık babama propaganda yapması için para ödediğine inanıyorum. Soykırımın yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmeye çalıştığını söylüyor. Ben de sordum: Ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor."

SENATÖR BLOCK'TAN SAVUNMA

Senatör Jay Block ise ziyareti için yaptığı açıklamada, "İsrail devletini ziyaret eden en büyük diplomatik heyetin parçası olmak bir ayrıcalık" dedi.

Konferans sonrası açıklamasında Block, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında sivilleri hedef almadığını öne sürerek, bölgedeki halka "kayıpları sınırlamak amacıyla milyonlarca kısa mesaj ve broşürle uyarı yapıldığını" savundu.