Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, 2025’in ilk 8 ayına ilişkin sağlık verilerini açıkladığı basın toplantısında AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’da kanser tedavisinde 5 bin 500 hastaya ilaç verildiğini açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükünü alacak 200 yataklı hastane, Fizik Tedavi ve Ruh Sağlığı Hastaneleri, Diş Hastanesi ile AMATEM ve ÇAMATEM’in yapımıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. 7,5 milyon muayene sayısının sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu ortaya koyduğunu vurguladı.

Toplantıda en dikkat çeken verilerden biri kanser tedavisine ilişkin oldu. Kaya, Çorum’da hizmete giren Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi sayesinde 5 bin 500 kanser hastasına ilacın şehir içinde verildiğini açıkladı.

Önceden Ankara’ya gitmek zorunda kalan hastaların bu sayede hem maddi yükten hem de moral kaybından kurtulduğu ifade edildi.

Milletvekili Kaya, bu önemli hizmetin hayata geçirilmesinde önceki dönem milletvekilleri ve sağlık ekibinin büyük emeği bulunduğunu söyledi.

İLÇELERE VE MAHALLELERE YAYGIN SAĞLIK HİZMETİ

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum merkezinde nüfusun büyük bölümünün yaşadığını ve her mahalleye toplum sağlığı merkezi ile 112 merkezlerinin adım adım kurulmaya devam ettiğini belirtti. İl ve ilçe genelinde yeni yatırımların sürdüğünü, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükünü azaltmak için yeni hastanelerin planlandığını anlattı. Kaya, “Sağlık çalışanlarının hastanın psikolojisini anlaması lazım. Ona göre davranması lazım. Hasta insanlar sabırsız olabilir. Biz adliyede avukatlık yaptık bizim için normal olan bir şey adliyeye hiç gelmemiş biri için panik yaratabilir. Anormal davranabilir. Hasta olunca biz normal davranmayabiliriz ama doktor bunun önemsiz olduğunu bilebilir. Onun için sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederiz. Çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Onların emekleri yadsınamaz. Hem sağlık çalışanlarımız hastalara çok iyi davranacak. Hastalarımızdan beklentimiz de gereksiz yere hastaneye gitmemeleridir. 7 buçuk milyon muayene çok önemli bir rakamdır. Hastalarımız ilk basamak olarak aile hekimlerine oradan sevk edildiklerinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine gelmeleri gerekir. 7 buçuk milyon hastanın hizmet aldığı bir şehirde hizmetin mükemmel olmasını beklemek haksızlık olur. Sağlık çalışanına düşen hasta sayısını da iyi gözetmek lazım. Basınımız aksaklıkları ve gördüklerini gündeme getiriyorlar. Hep birlikte iş birliği içine çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.

Kaya, "Burada bölgede olmayan bir Kanser Tanı Tedavi Merkezimiz var. Hocamızla, Önceki Dönem Milletvekilimiz Ahmet Sami Caylan’ın da büyük emekleri var. Erol hocamız, Yusuf Ahlatcı vekilimizle beraber hep birlikte bu hizmetleri getirdik.5 bin 500 kanser hastasına ilca verilmiş. Bu hastalar Ankara’ya gidiyordu. Ekonomik durumu iyi olmayan hastalarımıza bu yüktü. Ekonomik durumu iyi olsa bile hastanın ailesiyle birlikte olması ona moral kaynağıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.