Suna Keskin, Melek Baykal ve birçok usta sanatçı, Çorum’a geliyor.

Tiyatrokare’nin sevilen oyunu Ahududu, usta oyuncuların muhteşem performansıyla 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu’nda.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon tarafından organize edilen ve Tiyatrokare oyuncularının sahneleyeceği “Ahududu”, Çorumlu sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın en çok oynanan komedilerinden biri olarak tiyatro tarihine geçen “Ahududu”, Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla Nedim Saban imzasıyla sahnede olacak.

Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant’ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen (Arsenic and Old Lace), Türkiye’de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından oynanmıştı. Oyunun yeni prodüksiyonunda başrollerde Suna Keskin ve Melek Baykal var. Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor. Oyunun diğer rollerinde Murat Ergür, Özgür Yetkinoğlu, Batuhan Sezer, Cem Güler, Birol Engeler ve Müge Kement var.

Ahududu Tiyatro Oyununun izlemek için yaş sınırı ise 10.

Komedi türündeki, 130 dakikalık oyunun biletleri, Gazi Caddesi üzerindeki Erdem Optik’ten temin edilebilecek.

Oyunla ilgili bilgiler 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.