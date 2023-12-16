Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK ilk yarının son deplasman maçında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çalışmaya Sadık Arda ve Berkay Can dışında futbolcular katılırken Kerem Kalafat ise toplantıya katıldıktan sonra çalışmayı kenardan izledi.

Serkan Özbalta çalışma öncesinde yaptığı toplantıda futbolculardan ilk yarının kalan iki maçında galibiyet serisini devam ettirmek için takım olarak aynı inanç ile çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirterek aynı ciddiyetle çalışmaya devam etmelerini istedi.

Özbalta tüm futbolculardan iki maçı en iyi şekilde sonuçlandırarak devre arasına moralli girmek istediklerini belitrerek tam konsantrasyon istedi.

Daha sonra kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleri ve çabuk kuvvet hareketlerinin ardından sahaya çıkan kırmızı siyahlı takım dar alanda pas ile devam eden antrenmanda daha sonra taktik çalışma yaptı.

Çalışmanın son bölümünde üç takımlı gol yiyenin çıktığı iki kaleli maç oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Çekişmenin ve heyacanın yüksek olduğu bu çalışmada futbolcuların hayli neşeli ve moralli olduklarını gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım bugün ve yarın yapacağı antrenmanla Urfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.