Trendyol 1. ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor’da beşinci Teknik Direktör geçen sezonda sarı yeşilli kulüpte görev yapan Cihat Arslan oldu.

Sezona Sezona halen Keçiörengücü takımında görev yapan Erkan Sözeri ile başlayan Urfaspor’da daha sonra kısa süreliğine Mehmet Altıparmak ile çalıştı üçüncü teknik adam olarak Sait Karafırtınalar göreve başladı.

24. haftada Karafırtınalar ile yolları ayıran Urfaspor’da göreve dördüncü teknik adam olarak daha önce defalarca görev yapan Kemal Kılıç getirildi. Son hafta Erospor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Kılıç ile yolları ayıran Urfarspor’da kulüpte 2014-15 ve geçen sezonun ilk yarısında da görev yapan Cihat Arslan ile anlaştı. Arslan resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın başında ilk antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.