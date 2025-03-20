Şanlıurfaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde önemli bir değişim yaşadı. Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük’ün istifasının ardından yerine Başkanvekili Mehmet Baydilli atandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan kongre duyurusunun da iptal edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, daha önce yapılan duyuruda, kulübün olağanüstü genel kurulunun 31 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği bildirilmişti. Ancak kulüp yönetimi, takımın mevcut durumunun ve kongre sürecinin kulübü daha fazla zora sokmaması adına bu kararı geri aldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada kulüp başkanımızın istifa ettiği ve kongre kararı alındığı duyurulmuştu. Ancak takımımızın içinde bulunduğu durum ve kongre sürecinin uzaması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla sayın Mehmet Giray Küçük'ün istifası kabul edilmiştir. Yerine Başkanvekilimiz Sayın Mehmet Baydilli başkan olarak atanmış, kongre kararı ise yönetim kurulu tarafından reddedilmiştir."