Kütahya’da yapılan U 17 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Utku İlbars 55 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

4-8 Nisan tarihleri arasında Kütahya’da yapılan U 17 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında 55 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Utku İlbars eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Sakarya Hendek Olimpikspor takımından Osman Ege Özdemir’e yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum Belediyespor’da güreşe başlayan ve halen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da gürş hayatını sürdüren milli güreşçi Mert İlbars’ın kardeşi olan Utku İlbars ilk kez çıktığı U 17 Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkmayı başardı.