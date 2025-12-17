Çorum İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
C.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 860 gram kubar esrar, 198 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme cihazı (grinder), 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
