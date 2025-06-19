Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Yeşilay Çorum Şubesi işbirliğinde uyuşturucu ile mücadele konulu panel düzenlenecek.

“Uyuşturucuyla Mücadelede Disiplinler Arası Yaklaşımlar” başlıklı panelin oturum başkanlığını Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça yapacak. Panelde, Hitit Üniversitesi İskilip MYO İlk ve Acil Yardım Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz “Uyuşturucuyla Mücadelede Sessiz Güç: Halk Sağlığı Hemşireliğinin Rolü”, Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Bölge Koordinatörü Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar ise “Metamfetamin Bağımlılığı ve Müdahale” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

“Uyuşturucuyla Mücadelede Disiplinler Arası Yaklaşımlar” paneli 23 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.