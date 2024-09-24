Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kadın cinayeti işlendi. Akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi'nde lüks sitede işlenen cinayette boşanma aşamasında olduğu kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü. 2 çocuk annesi çiftin boşanma davaları gelecek hafta görülecekti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIKTAN SONRA EVE ÇAĞIRDI

Bir aydır Yunusemre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başlayan G.E. (40) ile güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39), boşanmaya karar verdi. Uzaklaştırma kararı aldığı kocasını telefonla arayarak eşyalarını almaya çağıran Seda Eller ve eşi arasında tartışma çıktı. Kadının kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen koca çıkan kavgada Seda Eller'i boğmaya başladı. Genç kadın nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

POLİSE GİDEREK İTİRAF ETTİ

G.E., olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evin çocuk odasında Selda Eller'in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

HAKARET ETTİ DİYE SAVUNDU

G.E., polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.