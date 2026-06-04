Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanlığına yeniden seçilen Recep GÜR, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Esnaf Odası Başkanları ile birlikte Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali Çalgan, esnaf ve sanatkarların şehrin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Recep Gür’ü yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden Çalgan, Çorum’un gelişimi ve esnafımızın güçlenmesi için yeni dönemde yapılacak çalışmalarda ÇESOB yönetimine başarılar diledi.