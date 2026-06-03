Sanata ve müziğe gönül verenlerin adresi Şehr-i Sanat Akademi, yaz döneminde de eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Alanında deneyimli ve uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren akademi, her yaş grubundan müzikseveri profesyonel eğitim anlayışıyla buluşturuyor.

Yaz tatilini verimli geçirmek, yeni bir enstrüman öğrenmek ya da müzik yeteneğini geliştirmek isteyenler için birbirinden özel eğitim programları sunan Şehr-i Sanat Akademi’de, bağlama, gitar, piyano, keman, yan flüt ve bateri eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Bireysel gelişimi ön planda tutan eğitim modeliyle dikkat çeken akademi, hem başlangıç seviyesindeki öğrenciler hem de kendini ileri seviyeye taşımak isteyen kursiyerler için kaliteli ve sistemli bir eğitim süreci sunuyor.

Şehr-i Sanat Akademi öğrencilerinin sahne alacağı yıl sonu konseri 28 Haziran’da gerçekleştirilecek. Birbirinden özel performansların sergileneceği bu anlamlı geceye tüm Çorum halkı davet edildi. (Haber Merkezi)