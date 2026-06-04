ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, ARCA Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin ardından kaleme aldığı “Yeni Çorum” başlıklı yazısında, kentin önünde önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti. Çorum’un spor, turizm ve gastronomi alanlarında yeni bir döneme girdiğini ifade eden Işık, tüm kurum ve kuruluşların ortak hareket ederek bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bahattin Işık, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Artık önümüzdeki dönemde yeni bir Çorum var kıymetli hemşerilerim. Bundan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maç yapmaya geldiği, İstanbul’dan, özellikle de Ankara’dan ve yine çevre il ve ilçelerden binlerce taraftarın hafta sonları Çorum’a akın ettiği, spor ekranlarında adından sıkça bahsedilen bir Çorum dönemi başlıyor.

Çorum il ve ilçe belediye başkanlarını, bütün milletvekilleri ile tüm eski milletvekillerini bir araya getirebilen bu sihirli futbol endüstrisinin önümüze koyduğu fırsatı kaçırmayalım lütfen.

Dünyanın ilk süper devleti Hititler ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan başkent Hattuşa’nın bulunduğu ender tarihi mekânlara sahip şehrimiz, aynı zamanda gastronomi dünyasında da adından sıkça söz ettirmeye başlamışken bu fırsatı heba etmeyelim.

Süper Lig’e çıkan Çorum FK vesilesiyle, yeterince faydalanamadığımız bu turizm ve gastronomi zenginliğimizden hasat elde etme zamanımız gelmiştir.

Öncelikle turizm altyapımızı güçlendirebilmek için el birliği içinde, valiliğimiz ve milletvekillerimizin, tüm belediyelerimiz ve ticaret odalarımızın destekleriyle özel sektörün önünü açarak turizm konaklama tesisleri ile restoranlarımızı geliştirmek en acil konumuz olmalı.

İlk etapta Alacahöyük’te, tarihte bir ilk olan Hitit Barajı’nın yer aldığı 270 dönüm alanda, DSİ tarafından 2019 yılında yaptırılarak 2024 yılında Alaca Belediyesine tahsis edilen; konaklama, sergi alanı, restoran, hediyelik eşya ve yöresel ürünler satış yerleri, öğrenci kamp alanı ve konser alanı gibi mekânlara sahip atıl vaziyetteki tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.

Kamu eliyle işletilmesi mümkün olmayan söz konusu tesisin, turizm işletmecileri tarafından faaliyete geçirilebilmesi amacıyla eksik ilave yapıların tamamlanabilmesi için acilen projelendirilerek yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkılması, yeni turizm işletmecisi tarafından gerekli ilave projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi ve futbol sezonu başlamadan turizmin hizmetine açılması önceliğimiz olmalıdır.

Bu ve benzeri projeler ile konaklama tesisleri ve restoranlarımızı geliştirerek Çorum FK ile birlikte turizm ve gastronomi zenginliğimizden artık şehrimize ekonomik katkı sağlamak ve bunu geliştirmek zorundayız.

Eski Çorum Valimiz ve ÇEKVA Mütevelli Heyeti Üyemizin İçişleri Bakanı olmasıyla başlayıp, Ankara Valimizin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüzün, SPK 2. Başkanımızın ve Göç İdaresi Başkan Yardımcısı hemşerilerimizin atanmasıyla devam eden süreçte, ARCA Çorum FK’nın da Süper Lig’e çıkmasıyla Çorumlular olarak bereketli bir 2026 yılı yaşıyoruz.

Bu vesileyle şehrimizi Süper Lig’e taşıyan Savaş Balçık ve Baran Korkmazoğlu nezdinde tüm yöneticilerine, teknik direktör ve futbolcularına, ARCA firmasına ve tüm emeği geçenlere, bize bu gururu yaşattıkları için şükranlarımızı sunuyor; uzun yıllar Süper Lig’in önemli takımlarından biri olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz.”