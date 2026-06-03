MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Çorum FK forması hediye edildi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle Bahçeli'ye üzerinde isminin yazıldığı 19 numaralı forma hediye edildi.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "Sayın Genel Başkanımız, nazik kabulü sırasında heyetimize, Arca Çorum FK'mıza ve tüm Çorumlu hemşehrilerimize başarı dileklerini iletmiştir.

Şehrimizi gururlandıran Arca Çorum FK'mızı bir kez daha tebrik ediyor, Süper Lig yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." dedi.