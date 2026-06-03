Merhum Hamza Dızman’ın kızı eski Belediye Hal Komisyoncusu merhum Dursun Karsak’ın eşi eski pazarcı esnafından Zeynal Karsak’ın babaannesi Havva Karsak (93) hayatını kaybetti.
Süleyman Karsak, Cennet Maral, Hatice Gedik, Yurdagül Karsak, Nejla Eker,
ve Nurcan Uçar’ın anneleri, Fazlı Maral, İrfan Gedik, Erol Uçar ve Özay Eker’in kayınvalidesi, Özel Hastane çalışanı Damla Kükrer’in ananesi Havva Karsak’ın cenazesi 4 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfından alınarak Büklüce köyünde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Muhabir: Fatih Akbaş