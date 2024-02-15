Çorum 'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı da beraberinde Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Nail Çetinkaya ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, kazanın otobüsün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana geldiğini belirterek; "Kazada yangın ortaya çıktı ve yangın maalesef bizim için üzücü oldu. 2 vatandaşımızı kaybettik. Otobüsümüzde 8 vatandaşımız vardı. Yolcu sayısının fazla olmaması, bizi teselli eden unsur.

Yaralı vatandaşlarımızın genel durumlarının iyi olduğunu başhekimimizden ve ilgili doktorlardan öğrenmiş olduk. Onlara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda tedavileri tamamlanarak taburcu olurlar. Başsavcımız, savcılarımız olay yerine gittiler, tespitlerini yaptılar. Elim bir kaza oldu, hepimiz çok üzüldük ancak ilk dakikalardan itibaren ilimizden itfaiye, emniyet, jandarma, tüm sağlık kuruluşlarımız, AFAD'ımız olay yerine gitmek suretiyle olaya müdahale etti. 6 vatandaşımızın durumunun iyi olması bizim için teselli verici. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu şekilde belaları göstermesin diyorum. Vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." dedi