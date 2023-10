Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tarihte eşi olmayan bir istiklâl ve istikbal mücadelesiyle kazandığı Kurtuluş Savaşı sonunda ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşamaktayız” diyerek başlayan Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir” dedi.

Vali Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihimizin her döneminde ortak bir ruhla mücadele vermiş atalarımızın bize emanet ettiği Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ebediyete kadar payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakabilmenin en önemli şartlarından birisi de geçmişimizi unutmamak, unutturmamak, bağımsızlık ruhunu her zaman hafızamızda canlı tutabilmektir. Bugün eğitimden sağlığa, tarımdan sanayileşmeye, turizmden ekonomiye, insan haklarından demokratikleşmeye kadar her alanda önemli gelişmeler ve çalışmalar gerçekleştirmiş olan ülkemiz köklü, büyük ve güçlü devlet olarak pek çok ülkeye örnek olmuştur. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla yolumuza devam edecek, toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde geleceğimizi inşa ederek daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”