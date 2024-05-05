Çorum’da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 8 yaşındaki oğluna otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 19 HK 502 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Kulaksız sokak istikametine dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A.(37) ve 8 yaşındaki Aras A.'ya çarptı.

Kazayı gören vatandaşların İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.