Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı Avrupa Şampiyonu Mert İlbars’ı kutladı. Azerbaycan’da yapılan U 23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında 60 kiloda şampiyon olan Çorum Belediyespor güreşcisi Mert İlbars beraberinde antrenörü Çelebi Bayır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Sungurlu İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Vali Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler veren Mert İlbars yeni hedefinin Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Vali Zülkif Dağlı da Mert İlbars ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.