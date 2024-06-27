Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında Bayat halkı ile buluştu.

Bayat ilçe ziyaretinde Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Dağlı, halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Bayatlı halkı tarafından iletilen istek ve taleplerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edileceğini belirten Vali Dağlı, tüm ilçelere kaliteli hizmet sunma noktasında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

KAYMAKAM SEHER SÖYLER’DEN BRİFİNG

Bayat Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Dağlı, Kaymakam Seher Söyler'den brifing aldı.

İlçenin sorun ve taleplerini değerlendiren Vali Dağlı, yapılan çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.

BAYAT BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Vali Zülkif Dağlı, Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü’ye iade-i ziyaret gerçekleştirerek, seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Vali Dağlı, Bayat ilçe ziyareti kapsamında kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.

Vali Dağlı, Bayat Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelerek, başta emniyet ve asayiş olmak üzere ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıya; Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ile daire müdürleri de katıldı.

Kaymakam Söyler ve Başkan Ünlü, ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.