Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Hayata geçirdikleri projelerle dikkat çeken Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyaretten bulunan Vali Dağlı, kooperatif başkanı Havva Özata'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kooperatifin üretim tesislerini de gezen Vali Dağlı, ürünleri ve üretim aşamalarını inceledi.

Vali Dağlı, ürettikleri ürünlerle ekonomiye ve kadınların istihdamına sağladıkları katkıdan dolayı kooperatif başkanı Havva Özata ve üyelere teşekkür etti.

Vali Dağlı’ya ziyaretinde Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’ta eşlik etti.