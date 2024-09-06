Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Eğitim, bir ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü araçtır. Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü okumanın, ilim öğrenmenin, eğitimin önemi vurgulanmaktadır. Bizler de bu büyük sorumluluğu omuzlarımızda taşırken, çocuklarımızın hayatlarına dokunmanın, onların dünyalarını şekillendirmenin ne denli önemli olduğunu biliyoruz” ifadeleriyle başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcını müjdeleyen İlköğretim Haftası’nı coşkuyla karşılıyoruz. İlköğretim, çocuklarımızın kişisel gelişimlerinde ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde atılacak sağlam temeller, onların gelecekteki başarılarının da habercisidir” dedi.

Mesajında öğrencilere seslenen Vali Dağlı, “Sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Bugün okul sıralarında edindiğiniz bilgi ve beceriler, yarın ülkemizin gelişiminde önemli rol oynayacaktır. Öğrenmeye olan merakınızı ve heyecanınızı hiç kaybetmeyin. Başarı yolunda atacağınız her adımda bizler sizlerin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimiz, sizler, çocuklarımızı sadece bilgiyle donatan değil, aynı zamanda onların karakterlerini toplumsal değerlerimizle şekillendiren kıymetli birer rehbersiniz. Eğitim, toplumsal değerlerin nesilden nesile aktarılmasında ve toplumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır. Gösterdiğiniz özveri ve sabır için sizlere teşekkür ediyorum. Eğitim yolculuğundaki liderliğiniz, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Kıymetli velilerimiz, çocuklarınızın eğitim yolculuğunda onların en büyük destekçileri sizlersiniz. Eğitime verdiğiniz önem ve gösterdiğiniz çaba, çocuklarımızın başarısına doğrudan etki etmektedir. Hep birlikte, el ele vererek onların en iyi şekilde yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, İlköğretim Haftası'nı en içten duygularımla kutluyorum.” (Haber Merkezi)