Alaca'ya Organize Sanayi Bölgesi yapılmak üzere 1.536.568,93 m2 arazi tahsis edildi.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’dan geldi.

Kaya, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Alaca’mızın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 1.536.568,93 m² alan, mera vasfından çıkarılarak Alaca Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için tahsis edilmiştir. Hayırlı Olsun.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destekleri ve katkıları için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Alaca’mız için çalışmaya, üretmeye ve yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz.”

MİLLETVEKİLİ AHLATCI DA DUYURDU

Öte yandan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da yaptığı açıklamada, Alaca OSB'ye arazi tahsisinin gerçekleştiğini duyurdu.