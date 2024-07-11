Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yapımı devam eden Üniversite Cami inşaatında inceleme yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, üniversite ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği yetkilileri ile son durumu istişare etti.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, caminin mimari detayları ve maliyeti hakkında değerlendirmeler yapılarak, inşaatın kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde tamamlanması için istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile diğer yetkililer de katıldı.

Kuzey Kampüsünde inşa edilen ve 5 bin 625 metrekare yerleşim alanına sahip cami 1000 kişi kapasiteli olacak. Caminin temeli 2 Şubat 2024 Cuma günü atılmıştı.