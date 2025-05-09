Ahmet Uzun’un sahibi olduğu Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası, görkemli açılış töreni ile hizmete girdi.

Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak (Mevlana Otopark ilerisi) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Vestel Showroom’un açılışına Vali Ali Çalgan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, önceki dönem AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Vestel Doğu Anadolu Bölge Müdürü Cemil Teker, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, esnaf odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.ŞUBE ÇORUM’DA HİZMETE GİRDİ

Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası sahibi Ahmet Uzun;

“1992 yılında Trabzon’un Vakıfkebir ilçesinde küçük bir mağazada çıktığımız bu yolculuk bugün bizi 15.şubemizle birlikte Çorum’a kadar getirdi. Mobilya, beyaz eşya, iletişim sektöründe yıllardır edindiğimiz tecrübe ile birlikte sadece ürün satan firmanın ötesine geçtik. Biz bulunduğumuz her şehirde istihdam oluşturan, ekonomiye katkı sağlayan, müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutan aile olduk. Giresun’dan Gümüşhane’ye uzanan hizmet ağımızı bugün Çorum’a taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu mağazamızla birlikte şube sayımız 15’e yükseldi. Bugüne kadar bize güvenen ve yanımızda olan tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza, çözüm ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” dedi

Vali Ali Çalgan ve Vestel Doğu Anadolu Bölge Müdürü Cemil Teker ise Vestel Mağazası’nın TÜM Çorum ve Çorum halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri mağazayı gezerek bilgi aldı.

AÇILIŞTA YOĞUNLUK YAŞANDI

Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta izdiham yaşandı.

Vestel’in son teknoloji ürünlerini yakından görmek isteyen vatandaşlar, mağazaya akın etti.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMLER ÇORUM HALKINI BEKLİYOR

Mağaza yetkilileri, açılışa özel sürpriz kampanya ve indirimlerin Çorum halkını beklediğini belirterek, Vestel’in son trend ürünlerini görmek isteyen herkesi Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası’na davet etti.