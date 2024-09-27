Ziraat Mühendisi Uğur Topcu'nun sahibi olduğu Vizyon Tarım faaliyete başladı.

Gülabibey Mahallesi İnkılap Sokak 35/B adresinde Marmaris Döner yanında açılan Vizyon Tarım'ın sahibi Ziraat Mühendisi Uğur Topcu, 8 yıllık saha tecrübesini Çorumlu çiftçilerin hizmetine sunuyor.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Uğur Topcu 2018-2020 yılları arası zirai ilaç bayi deneyimi ve 2020-2024 yılları arası tarım sektörünün lider firmalarından olan Syngenta Tarımda saha ve satış tecrübesini paydaş üreticilerle buluşturuyor.

Vizyon Tarım'da, zirai ilaç, tohum, gübre ve birçok tarım ürününü bulmak mümkün.