Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, sohbet güvenliğini artıracak yeni bir özellik sunuyor. Uygulama, artık kullanıcıların gönderdiği fotoğraf ve video gibi medya içeriklerinin otomatik olarak kaydedilmesi engellenmiş olacak.

KULLANICILARA DAHA GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLANACAK

WhatsApp, halihazırda "kaybolan mesajlar" özelliğiyle benzer bir güvenlik önlemi sunarken, bu yeni özellik kullanıcıların medya paylaşımlarını daha kontrollü bir biçimde yapabilme imkanı veriyor. Uygulamanın yeni gizlilik adımı, kullanıcıların hassas içeriklerin daha güvenli bir biçimde paylaşıldığı bir ortamda bulunmalarını amaçlanıyor.

MEDYA DOSYALARI OTOMATİK OLARAK İNDİRİLEMEYECEK

Yeni özellik, gizlilik ayarları menüsünden aktif hale gelebilecek. Özellik etkinleştirildiğinde, gönderilen medya dosyaları karşı tarafın cihazına otomatik olarak indirilemeyecek. Fakat, alıcılar bu içerikleri kaydedemeseler de ekran görüntüsü almak veya farklı bir cihazla medya içeriğini kaydetme seçeneği yer alacak. Bu da, yeni özelliğin sadece ek bir güvenlik katmanı sunduğu, tam bir koruma sağlamadığını ifade ediyor.

YAKIN ZAMANDA TÜM KULLANICILARA SUNULACAK

Henüz deneme sürecinde olan bu özelliğin ne zaman resmi olarak kullanıma sunulacağı kesinleşmiş değil. Fakat WhatsApp, geçmişte gizlilik odaklı güncellemeleri hızlı bir biçimde uygulamaya almıştı. Bu yüzden, yeni özelliğin yakın bir zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. WhatsApp, bu yeni adımla kullanıcılarına özellikle medya paylaşımlarında daha fazla kontrol ve mahremiyet sunmayı amaçlıyor.