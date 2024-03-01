Yalova’da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası büyükler müsabakaları ile sona erdi.

Yalova’da 16-28 Şubat tarihleri arasında yapılan Wushu Türkiye Şampiyonasında büyüklerde Çorumlu sporcular üç altın bir gümüş iki bronz madalya daha kazandılar.

Afyon’da yapılan Türkiye Şampiyonasında 65 kilo Light Sanda’da Ayşe Mert, 70 kiloda İrem Seda Yılmaz ve 80 kiloda Tuğba Özaydın şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Erkekler 52 kiloda Tolgahan Toygacı finalde kaybederek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

65 kilo bayanlarda İsminur Aydın ve 60 kiloda Fatmanur Yiğit ise sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat şampiyonaya katılmalarına verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.