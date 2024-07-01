Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili, "Birilerinin kendi beceriksizliklerinin faturasını sığınmacılara kesmesi kabullenemez. Kim olursa olsun insanların evlerini yakmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de yaşanan olaylarla da ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Kayseri'deki olayın sebebi muhalefet"

Erdoğan, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Kayseri'deki olayın sebebi muhalefet. Kim olursa olsun; vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez.



Biz hiçbir zaman böyle olmadık, inşallah hiçbir zaman da böyle olmayacağız.



Ayrımcılık, ötekileştirme, nefret diliyle insanları düşmanlaştırma AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır, asla ve asla bulmayacaktır.