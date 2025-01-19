Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmaları ile birlikte kulüplerden gelen yoğun talep üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR odalarını yabancı hakemlere emanet etti. Bu haftaki maçlarla birlikte ligin geri kalan bölümünde TFF kritik gördüğü maçlara yabancı VAR hakemlerini atayacak. Ancak bu uygulama TFF’nin giderlerini de önemli ölçüde artırıyor.

Yabancı VAR hakemlerine çifte maaş! Dakikada başı 566 lira gelir - 1. Resim

SEYAHAT MASRAFLARI KULÜPLERDEN

Sözcü’de yer alan habere göre; yerli VAR hakemlerine maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) ödenirken, yabancılar için bu meblağ 1.400 euroya yani yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Bunun yanında TFF kulüplerin gelirlerinden karşılanmak üzere yabancı VAR hakemlerinin ülkelerinden Türkiye’ye seyahat masraflarını da karşılıyor.

180 DAKİKADA 102 BİN LİRA CEPTE!

Bu doğrultuda üst üste Hatayspor - Galatasaray ve ertesi gün oynanan Gaziantep FK - Bodrum FK müsabakalarına atanan Belçikalı VAR hakemi Jan Boterberg, sadece bu hafta 2800 euroyu (Yaklaşık 102 bin lira) cebine koymuş oldu.

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Yabancı VAR hakemlerine çifte maaş! Dakikada başı 566 lira gelir - 2. Resim

Bu hesapla Boterberg, dakika başı 566 lira kazanmış oldu. 

Kaynak: Sözcü