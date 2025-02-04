Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, 35’inci kuruluş yıldönümümüz nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın başta olmak üzere tüm Hakimiyet çalışanlarını tebrik eden İsmail Yağbat, “Güzel gününüzde yanınızda olmak istedik. Hakimiyet’i seviyoruz. Nice 35 seneleriniz olsun. Yayın hayatınızda başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette İsmail Yağbat’a Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ile Basın Amiri Haluk Söylemez eşlik etti.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yağbat’a teşekkür etti.