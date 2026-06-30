Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikası ve arsası icradan satışa çıkarıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort gibi ünlü markalara fason üretim yapan 3F Tekstil geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmiş, mali durumunu düzeltemeyince mahkemeden iflas kararı çıkmıştı.

Yıllarca binlerce kişiye istihdam sağlayan şu an ise atıl durumda bulunan fabrika ve arsası icradan açık artırma yoluyla satışa sunuldu.

93 MİLYONLUK FABRİKA

Muhammen bedeli 93 milyon lira değerindeki fabrikanın satış ihalesi 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.